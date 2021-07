Nantes Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique, Nantes Balade lecture avec les Hérons – Festival Romances Européennes Pôle associatif du Breil Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balade lecture avec les Hérons – Festival Romances Européennes Pôle associatif du Breil Malville, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Nantes. 2021-07-20

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Sur inscription : compagniemoradi@laposte.net Tout public – À partir de 8 ans En partenariat avec les Hérons Avec Marie-Claude en guise de guide et les lecteurs Ronan Cheviller & Anne Neyens de la Cie Moradi Rendez-vous à 14h devant le Pôle associatif 38 Breil Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Pôle associatif du Breil Malville Ville Nantes Age maximum Tout public - À partir de 8 ans lieuville Pôle associatif du Breil Malville Nantes