Nantes Parc Méliès Loire-Atlantique, Nantes Balade lecture avec les Compagnons Amateurs – Festival Romances européennes Parc Méliès Nantes

Nantes

Balade lecture avec les Compagnons Amateurs – Festival Romances européennes Parc Méliès, 4 août 2021, Nantes.

Horaire : 14:00

Gratuit : oui Sur inscription : compagniemoradi@laposte.net Tout public – Adultes Thématique du jour : « Voisinages » Balade menée par Marie-Claude, habitante du quartier, avec le Groupe des Compagnons Amateurs de la Cie Moradi Un noyau de 8 personnes s’est emparé d’extraits de romans, de témoignages, de textes écrits spécialement pour composer et répéter la lecture à voix haute de quatre courts programmes à découvrir au fil de l’été jusqu’aux Journées du Patrimoine : Heurts et bonheurs du voisinage » »Les voisins remarquables » »Jeux et amis d’enfance » »La vache et les deux voisines », d’après un texte de Sylvain Maresca Sur inscription en raison de la jauge limitée Parc Méliès angle des rues Malville et Méliès Breil – Barberie Nantes

Parc Méliès Nantes Tout public - Adultes