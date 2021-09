Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Balade-lecture : 1870-1871 à Montbéliard Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Balade-lecture : 1870-1871 à Montbéliard 2021-09-10

Montbéliard Doubs Dans le cadre du programme des RDV du Patrimoine de PMA.

De cette « année terrible » comme la désignait Victor Hugo, nous sont parvenus de nombreux témoignages. Les carnets de Louis Ray, jeune montbéliardais, sont une mine de renseignements très riche pour dresser le portrait de la ville de l’été 1870 à la fin du printemps suivant. > Gratuit. Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

RDV devant l’office de tourisme de Montbéliard. animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/culture-et-patrimoine/patrimoine.html Dans le cadre du programme des RDV du Patrimoine de PMA.

