BALADE “L’ÉCHAPÉE BELLE” SUR LE CINQUIÈME VENT – LE GABAROT DE LOIRE

2022-05-01 – 2022-05-01 10 10 EUR Montez à bord d’un bateau traditionnel ligérien, le Gabarot de Loire. Une association de passionnés chalonnaise a construit pendant plusieurs années ce bateau traditionnel ligérien du 19ème siècle.

Après 17 000 heures de travail, le Cinquième Vent, long de 18 mètres et lourd de 15 tonnes, est aujourd’hui à l’eau et vous propose des balades au fil de l’eau. Découvrez la Loire et laissez vous conter son histoire à travers une balade commentée d’1h30. Profitez d’une balade thématique, une sortie “Mets & Vins”. Quoi de mieux, qu’une belle soirée de juin pour ravir vos papilles et vos yeux ! Un coloriage de Loire est proposé aux enfants. En famille ou entre amis, profitez d’une ballade gustative sur la Loire à bord du Cinquième Vent ! Aujourd’hui, sortie exceptionnelle spéciale Mets & Vins ! Montez à bord d’un bateau traditionnel ligérien, le Gabarot de Loire. Une association de passionnés chalonnaise a construit pendant plusieurs années ce bateau traditionnel ligérien du 19ème siècle.

