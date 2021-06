Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Balade « le veilleur de nuit » au Tourneur Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Balade « le veilleur de nuit » au Tourneur Souleuvre en Bocage, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Souleuvre en Bocage. Balade « le veilleur de nuit » au Tourneur 2021-07-16 20:30:00 – 2021-07-16 Le Bourg Eglise

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage Cette année, la balade (pédestre) du veilleur de nuit aura lieu à travers le bourg du Tourneur avec Jean-François Bouvier (conteur) ponctuée d’histoires et d’anecdotes sur 3-4 km au départ de la place de l’église « Oyez, Oyez, le veilleur de nuit de Souleuvre en Bocage raccrochera son costume après cette ultime veillée au Tourneur, soyez donc au rendez-vous ». Cette année, la balade (pédestre) du veilleur de nuit aura lieu à travers le bourg du Tourneur avec Jean-François Bouvier (conteur) ponctuée d’histoires et d’anecdotes sur 3-4 km au départ de la place de l’église « Oyez, Oyez, le veilleur de nuit de… pi14@souleuvreenbocage.fr +33 2 31 69 58 58 Cette année, la balade (pédestre) du veilleur de nuit aura lieu à travers le bourg du Tourneur avec Jean-François Bouvier (conteur) ponctuée d’histoires et d’anecdotes sur 3-4 km au départ de la place de l’église « Oyez, Oyez, le veilleur de nuit de… Cette année, la balade (pédestre) du veilleur de nuit aura lieu à travers le bourg du Tourneur avec Jean-François Bouvier (conteur) ponctuée d’histoires et d’anecdotes sur 3-4 km au départ de la place de l’église « Oyez, Oyez, le veilleur de nuit de Souleuvre en Bocage raccrochera son costume après cette ultime veillée au Tourneur, soyez donc au rendez-vous ». OT Bocage Normand dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Bourg Eglise Ville Souleuvre en Bocage lieuville 48.96404#-0.8237