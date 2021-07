Toulouse Musée des Augustins Haute-Garonne, Toulouse Balade le nez en l’air : quand l’extérieur du musée a son mot à dire ! Musée des Augustins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ces visites animées par les guides conférencières du musée sont proposées 5 fois par jour. Le point de rendez-vous est au parvis du musée, rue de Metz. * **_Horaires : 10h30, 11h30, 14h, 15h30, et 17h_** * **_Durée : 45 min_**

Un parcours qui longe les 4 façades du monument pour déceler ses curiosités : travaux, décors sculptés et autres cicatrices insolites qui racontent l’histoire du lieu et son évolution. Musée des Augustins 21 rue de Metz, 31000, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

