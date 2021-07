Domloup Arrêt de bus "Pont du cens" Domloup, Ille-et-Vilaine Balade le long du Cens Arrêt de bus « Pont du cens » Domloup Catégories d’évènement: Domloup

Arrêt de bus « Pont du cens », le lundi 16 août à 14:30 Gratuit, inscription obligatoire

Au départ de l’arrêt de bus « Pont du Cens », longeons le Cens jusqu’à l’hippodrome du Petit Port. Boucle de 4 km environ. Arrêt de bus « Pont du cens » 1 route de Rennes Domloup Ille-et-Vilaine

2021-08-16T14:30:00 2021-08-16T16:00:00

