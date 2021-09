Le Chambon-sur-Lignon Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Balade : Le CFD – Histoire d’un train sur le Plateau Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

le dimanche 19 septembre à 11:00

Balade dans le cadre de l’année européenne du rail L’arrivée de la ligne de chemin de fer dans la région du Vivarais et du Velay a fait évoluer le territoire. Outil de désenclavement la mise en place du train a permis à ce territoire rural de trouver un dynamisme économique et touristique. Cette balade sera l’occasion d’évoquer l’impact du train, ses spécificités techniques et l’évolution du village du Chambon-sur-Lignon.

Gratuit / sur inscription.

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

