Clamart Centre la Fourche Clamart, Hauts-de-Seine Balade “L’Art dans la Ville” Centre la Fourche Clamart Catégories d’évènement: Clamart

Hauts-de-Seine

Balade “L’Art dans la Ville” Centre la Fourche, 18 septembre 2021, Clamart. Balade “L’Art dans la Ville”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre la Fourche

La web appli [patrimoine.clamart.fr](http://patrimoine.clamart.fr/balades/) continue de s’enrichir ! La Ville de Clamart a une tradition d’œuvres dans l’espace public. Sa première acquisition remonte à 1943 avec la _Fontaine Thurotte_, installée à proximité de l’Hôtel de Ville. Citons également _la fontaine d’amour_ (1960) – rue piétonne – _Lueur_ (1980) – rond-point de la place du Garde – œuvres d’Andras Beck, ou le banc de Toutain _Je veux partir jouer_ (2012) au parc Auzelle… Plus récemment, depuis 2018, la Ville a entamé une politique d’acquisition d’œuvres d’art destinées à l’espace public, et plus précisément aux abords des équipements culturels, avec pour objectif de créer un parcours d’œuvres dans la ville. Cette nouvelle balade « L’Art dans la Ville » vous fera découvrir les pépites dispersées aux quatre coins de la Ville, au détour d’un bosquet ou sur une place publique !

Web appli accessible sur smartphone ou tablette. Balade individuelle autonome. Départ du Centre La Fourche. Durée de la balade : 2h (à vélo).

Balade “L’Art dans la Ville” sur la web appli de la Ville de Clamart patrimoine.clamart.fr Centre la Fourche 216 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart Clamart Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clamart, Hauts-de-Seine Autres Lieu Centre la Fourche Adresse 216 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart Ville Clamart lieuville Centre la Fourche Clamart