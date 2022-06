Balade « L’arbre qui cache la forêt » à Huelgoat, 11 juin 2022, .

Balade « L’arbre qui cache la forêt » à Huelgoat

2022-06-11 15:00:00 – 2022-06-25 16:30:00

« L‘arbre qui cache la forêt » est une balade en forêt commentée de manière historique, artistique, scientifique, métaphysique,… Cette balade nous permet d’évoluer dans un espace apparemment immobile et pourtant toujours en mouvement.

Au travers de notre vécu de cette balade et avec l’aide de la photographie, nous aurons la possibilité d’appréhender ce lieu sous différents angles : celui de nos souvenirs, de nos émotions, de nos ressentis, de nos connaissances,…etc.

L’articulation de cette balade se fait en un aller et retour :

– un aller commenté et finalisé par un conte musical

– un retour non commenté

– les participants sont invités à prendre des photos à l’aller comme au retour, afin de mettre en évidence le changement de regard de chacun sur la forêt.

vincentarnace@gmail.com +33 6 10 52 29 90

