Balade Landes Passées et Présentes à Erretegia CPIE Littoral basque Bidart, vendredi 5 juillet 2024.

Balade Landes Passées et Présentes à Erretegia CPIE Littoral basque Bidart Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les particularités de ce site protégé, espace naturel sensible, ses milieux, sa faune et sa flore.

Lors d’une balade, on découvre la faune et la flore des landes d’Erretegia. L’occasion aussi d’évoquer le passé bidartar de la chasse à la baleine, des fours à chaux ou du Pavillon royal.

Gratuit et sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05 12:30:00

Rue Erretegia

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

