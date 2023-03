BALADE : « L’ANCIEN ÉTANG DE GIRONDEL FAIT PEAU NEUVE » Devant l’église Bouconville-sur-Madt Bouconville-sur-Madt Catégories d’Évènement: Bouconville-sur-Madt

Meuse

BALADE : « L’ANCIEN ÉTANG DE GIRONDEL FAIT PEAU NEUVE » Devant l’église, 19 avril 2023, Bouconville-sur-Madt Bouconville-sur-Madt. BALADE : « L’ANCIEN ÉTANG DE GIRONDEL FAIT PEAU NEUVE » 2 Rue du Château Devant l’église Bouconville-sur-Madt Meuse Devant l’église 2 Rue du Château

2023-04-19 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-19

Devant l’église 2 Rue du Château

Bouconville-sur-Madt

Meuse Bouconville-sur-Madt Découverte nature et explication des travaux réalisés. Réservation obligatoire au 03.87.03.00.97 ou animation@cen-lorraine.fr jusqu’au jeudi avant midi. Bottes et jumelles conseillées.

Pourquoi le CENL a choisi de restaurer la vallée de l’Aulne (Bassin versant du Rupt-de-Mad) plutôt que de restaurer l’ancien étang de Girondel? Vincent, chargé d’études scientifiques répondra à vos questions. L’animateur, lui, tirera quelques fils de la toile de vie de cette zone humide (les libellules ne seront pas en reste). Avec Vincent Lachaussée et Nicolas Avril du CEN lorraine. animation@cen-lorraine.fr +33 3 87 03 00 97 Devant l’église 2 Rue du Château Bouconville-sur-Madt

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouconville-sur-Madt, Meuse Autres Lieu Bouconville-sur-Madt Adresse Bouconville-sur-Madt Meuse Devant l'église 2 Rue du Château Ville Bouconville-sur-Madt Bouconville-sur-Madt Departement Meuse Lieu Ville Devant l'église 2 Rue du Château Bouconville-sur-Madt

Bouconville-sur-Madt Bouconville-sur-Madt Bouconville-sur-Madt Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouconville-sur-madt bouconville-sur-madt/

BALADE : « L’ANCIEN ÉTANG DE GIRONDEL FAIT PEAU NEUVE » Devant l’église 2023-04-19 was last modified: by BALADE : « L’ANCIEN ÉTANG DE GIRONDEL FAIT PEAU NEUVE » Devant l’église Bouconville-sur-Madt 19 avril 2023 2 Rue du Château Devant l'église Bouconville-sur-Madt Meuse Bouconville-sur-Madt Devant l'église Bouconville-sur-Madt Meuse

Bouconville-sur-Madt Bouconville-sur-Madt Meuse