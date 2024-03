Balade » la plante compagne » – BOULOGNE-BILLANCOURT parc rothschild Boulogne-Billancourt, samedi 23 mars 2024.

Balade » la plante compagne » – BOULOGNE-BILLANCOURT Découvre la beauté de la nature et les propriétés des végétaux à chaque saison, leur participation au confort du sol, de ses congénères, de la faune, du bâti et de ses utilisateurs. Samedi 23 mars, 10h00 parc rothschild Atelier en accès libre et en continu. Nombre de place limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Découvre la beauté de la nature et les propriétés des végétaux à chaque saison, leur participation au confort du sol, de ses congénères, de la faune, du bâti et de ses utilisateurs.

Sameédi 23 mars

De 10h00 à 11h30 sur inscription obligatoire au 01 41 41 54 54 ou via otbb.org/

Départ 10h00, Parc Rothschild, entrée par la rue des Victoires au croisement de la rue de l’Abreuvoir et de la rue Saint-Denis – Boulogne Billncourt

Atelier gratuit pour la famille.

parc rothschild rue des victoires boulogne-billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://otbb.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 41 41 54 54 »}]

Maison de la nature gpso