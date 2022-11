Balade « La nature dans les contes de fin d’année », 18 décembre 2022, .

Balade « La nature dans les contes de fin d’année »



2022-12-18 15:00:00 – 2022-12-18 17:30:00

EUR La Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais organise une balade (départ à 15 h) entre lectures et observation du paysage. Nous discuterons de sapin, de rennes et de la nature représentée dans les contes. De 14 h 30 à 18 h, exposition sur : roches, fossiles, empreintes et mues de larves aquatiques. Des petits trésors que l’on peut trouver partout dans la nature du Créonnais et qui révèlent l’histoire naturelle de la région, de ses paysages et de son climat.

Terre & Océan

