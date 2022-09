Balade – la malparty Malpas Malpas Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Malpas EUR 0 0 Dês 9h (départ conseillé entre 9h et 10h afin de profiter de toutes les animations).

Balade de 6km organisée par Les Aigles de Malpas et agrémentée d’animations surprises (musique, découverte de différents métiers, théâtre, atelier d’écriture en japonais, pompiers…). Venez découvrir notre beau village tout en appréciant les savoirs-faire et talents locaux.

Pour terminer cette belle balade, chacun peut amener son pic-nic et même partager quelques petites choses à picorer avec les autres promeneurs. La buvette des aigles sera là pour vous désaltérer.

En cas de mauvais temps la Malparty est maintenue, mais réservez votre place pour manger car nombre de places limitées.

