Lorentzen Bas-Rhin Lorentzen Au départ de Lorentzen, en suivant un chemin de randonnée riche en découvertes naturalistes, découvrez un majestueux chêne multi-séculaire. Quelle est sa place dans le paysage? Quelle est sa place dans l’écosystème mais aussi dans l’Histoire et dans les coeurs?

+33 3 88 00 55 55

Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 55, à partir de 8 ans, prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée à la météo. dernière mise à jour : 2021-07-13 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

