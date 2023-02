BALADE – LA FORÊT ET LE CLIMAT Lambach Lambach Catégories d’Évènement: Lambach

2023-04-01 15:00:00 – 2023-04-01 17:00:00

Moselle Lambach Partons à la découverte des essences de la forêt et de leur adaptation au climat, en compagnie de Monsieur Philippe Ederle, garde forestier. RDV à la bibliothèque / tout public / sur inscription. biblio.lambach@gmail.com +33 3 87 96 46 90 Lambach

