2023-02-14 – 2023-02-14

Loire-Atlantique Thierry, votre guide, vous accompagnera lors de cette balade au milieu d’ un espace naturel exceptionnel ( de vieux chemins, des prairies et bois riches en biodiversité, des landes de bord de mer…) et vous invitera à découvrir la symbiose entre un élevage et son environnement. – durée environ 2h30,distance environ 6 km

– déconseillé aux enfants de moins de 5 ans

-interdit aux animaux de compagnie La Petite Maison dans la Prairie organise des balades pour découvrir l’élèvage des moutons des Landes. lapetitemaison44210@gmail.com +33 6 71 31 71 38 http://www.lapetitemaisondanslaprairie44.net/ LA PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE Chemin de l’Eperon Pornic

