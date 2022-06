Balade « la flore sauvage des villages » Puy-l’Évêque, 5 juin 2022, Puy-l'Évêque.

2022-06-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-05 20:00:00 20:00:00

Puy-l’Évêque 46700

Parcours très facile (Parcours < 2 km) On les appelle parfois les sauvages de la rue car elles s’installent spontanément sans demander d’avis à personne, là où elles peuvent, et là où ça leur convient : elles vont profiter de l’eau et des nutriments dans les parterres de fleurs, de l’espace dans les zones délaissées en friche, de l’ombrage au pied des murs, de la chaleur sur les murs en pierre… Elles ne sont pas là par hasard, et même si elles font parfois des mécontents qui les insultent de mauvaises herbes, elles verdissent, colorent, embaument, nos rues de villages. Et ce sont dans les villages pittoresques comme Puy-L’évêque où les pierres et les recoins dominent que ces folles herbes s’éclatent ! Une petite balade pour découvrir le mariage entre le patrimoine naturel et le patrimoine architectural de ce beau village médiéval du Lot ! Et qui sait, peut-être que certaines de ces sauvageonnes peuvent nous être utiles en plus ?…

Lieu de RdV fourni lors de votre inscription par mail. Secteur de Puy-l’Evêque

