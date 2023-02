Balade « la fabuleuse histoire de la forêt d’Iraty » D19 Larrau Catégories d’Évènement: Larrau

Pyrenees-Atlantiques 3 EUR Avec Manon MARCHAND, animatrice nature au CPIE Pays Basque.

Une balade au cœur de la hêtraie sapinière d’Iraty nous permettra de découvrir le passé historique lié à son exploitation. Le long du sentier d’interprétation, nous apprendrons comment Iraty a fourni durant plusieurs siècles du bois de grands sapins et de hêtres pour la construction de mâts et de rames notamment pour les Marines nationales.

Distance : 11 km – Dénivelé : 330 m +/-. Enfants à partir de 10 ans.

Prévoir casse-croûte, chaussures de randonnée, eau.

Rdv à 9 h au parking situé après le restaurant Mendy à Saint-Jean-le-Vieux. Puis 30 min de covoiturage en véhicule personnel.

