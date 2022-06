Balade : La Canche dans tous ses états à Montreuil Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Balade : La Canche dans tous ses états à Montreuil Montreuil, 7 septembre 2022, Montreuil. Balade : La Canche dans tous ses états à Montreuil

Ville-Basse Montreuil

2022-09-07 – 2022-09-07 Ville-Basse Montreuil Pas-de-Calais Montreuil Dans le cadre des Bons Plans du Patrimoine

Grande Balade : La Canche dans tous ses Etats à Montreuil-sur-Mer

Mercredi 7 septembre à 10h

Balade nature organisée en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Hauts-de-France. Pique-nique tiré du sac – Rendez-vous au parking de la gare – Ville Basse Réservation conseillée à la Maison du Tourisme et du Patrimoine

Informations : +33 (0)3 21 06 04 27 – Mail : accueil@destinationmontreuilsurmer.com

