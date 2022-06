Balade Kayak : de la « mer » de Berre à l’étang de l’Olivier Istres Istres Catégories d’évènement: 13800

Au départ de la base nautique des Heures Claires, embarquez pour une sortie en kayak inédite entre deux étangs, encadrée avec Istres Entressen Canoë Kayak. Découvrez la « mer » de Berre et la côte istréenne avant de rejoindre l'étang de l'Olivier. Pour cela, vous ferez une traversée pour le moins insolite : un passage par le tunnel du Cascaveau, long de 600m dont 400m en souterrain, datant du 17ème siècle. Vous découvrirez alors cet étang de 220 ha, joyau du cœur de ville istréen, avec un passage à proximité des reptiles aquatiques et de Dinosaur'Istres, avant un retour vers l'étang de Berre.

