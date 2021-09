Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne Balade Jour de la nuit Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Balade Jour de la nuit Maison Garonne, 9 octobre 2021, Cazères. Balade Jour de la nuit

Maison Garonne, le samedi 9 octobre à 18:30

Eloy Sanchez vous propose une balade nocturne sur le thème de la pollution lumineuse et des animaux nocturne.

3 € / pers. – tout public

Balade nocturne dans Cazères Maison Garonne 2 rue du quai notre dame 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T18:30:00 2021-10-09T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu Maison Garonne Adresse 2 rue du quai notre dame 31220 CAZERES Ville Cazères lieuville Maison Garonne Cazères