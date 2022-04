Balade – Jeux découverte sur l’hibernation des animaux sauvages Auzebosc Auzebosc Catégories d’évènement: Auzebosc

Seine-Maritime

Balade – Jeux découverte sur l'hibernation des animaux sauvages Auzebosc

2022-10-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-05 17:00:00 17:00:00

Auzebosc Seine-Maritime Auzebosc Hiberner ou hiverner ? Migrer ou rester sur place ? Les animaux ont tous leurs propres techniques pour passer l’hiver.

En famille et surtout en équipe, venez découvrir avec l’Association CHENE les différentes stratégies du règne animal pour passer la plus dure des périodes de l’année. Jeux de réflexion et d’équipe pour les petits comme pour les grands.

