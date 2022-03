Balade iodée et rencontre avec Lenny Gouedic de Begood alg. Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet Finistère Une balade autour des algues de 6km (2h30 environ) à Plozévet, dans un environnement idéal et préservé. Je vous accompagne dans une belle flânerie : découverte de la campagne de Plozévet ainsi que de la côte sauvage de la Baie d’Audierne, avec une vue imprenable sur la baie d’Audierne.

Nous marcherons sur l’ERO VILI, ce cordon de galets très gros qui recouvre la plage de Plovan à Plozévet entre la dune et les étangs.

Vous découvrirez un pan de l’histoire de cette région : la vie autour du brûlage du goémon, forte activité au début du siècle dans ce village breton.

Vous vous initierez aux algues comestibles de nos estrans bretons, fucus serratus, entéromorphes, nori etc…Les algues n’auront plus de secret pour vous. Nous irons à la rencontre de Lenny Gouedic de Begood alg pour une explication du métier de récoltant et une dégustation de ses produits.

