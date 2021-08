Pontgouin Ferme du Plessis Eure-et-Loir, Pontgouin Balade instructive dans une ancienne ferme fortifiée Ferme du Plessis Pontgouin Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ferme du Plessis Visite guidée : histoire, caractéristiques, termes techniques, qualité architecturale, évolution depuis sa construction, mise en valeur à travers différents projets (potagers, jardin-forêt, etc.) Ferme du Plessis Chemin rural de la Goupillière 28190 Pontgouin Pontgouin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

