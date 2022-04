BALADE INSOLITE EN TROTINETTE ELECTRIQUE TOUT TERRAIN ENTRE LOIRE ET LAYON Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon Balade insolite en Trottinette électrique tout terrain entre Loire et Layon avec dégustation dans un domaine viticole des coteaux du Layon. Apres une prise en main de la trottinette électrique tout-terrain, partez pour une balade accompagnée en trottinette électrique tout-terrain sur les bords du Layon et sur les chemins du coteau du layon en traversant les vignes . La balade se termine par une dégustation dans un Domaine Viticole. Balade + dégustation compter 2H Balade insolite en Trotinette electrique tout terrain entre Loire et Layon avec dégustation dans un domaine Viticole des coteaux du Layon ! accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 https://www.anjou-vignoble-villages.com/reservations/ Balade insolite en Trottinette électrique tout terrain entre Loire et Layon avec dégustation dans un domaine viticole des coteaux du Layon. Apres une prise en main de la trottinette électrique tout-terrain, partez pour une balade accompagnée en trottinette électrique tout-terrain sur les bords du Layon et sur les chemins du coteau du layon en traversant les vignes . La balade se termine par une dégustation dans un Domaine Viticole. Balade + dégustation compter 2H Rue Jean de Pontoise Départ Le Kiosque Val-du-Layon

