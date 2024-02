Balade insolite de Wihr au Val Wihr-au-Val, lundi 1 janvier 2024.

Balade insolite de Wihr au Val Wihr-au-Val Haut-Rhin

Grâce à ce petit livret s’adressant aux petits comme aux grands, découvrez le beau village de Wihr-au-val de manière insolite et décalée.

Seul ou en famille, accompagné de S’wihrmannala, découvrez de façon ludique quelques lieux, monuments et histoires qui font de Wihr-au-Val un village insolite. Tout au long du parcours des jeux et énigmes vous seront proposés. S’wihrmannala vous lancera également des défis pour égayer votre balade. Ce livret que nous avons voulu participatif et joyeux, a pour but de vous sensibiliser sur notre patrimoine, pour le transmettre et le protéger.

Livret à retirer auprès de l’Office de Tourisme. 3 € EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 20:00:00

13 rue de la Gare

Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est monptitpatrimoine@outlook.fr

