Ussy-sur-Marne Église Saint-Authaire Seine-et-Marne, Ussy-sur-Marne Balade insolite dans les ruelles d’Ussy Église Saint-Authaire Ussy-sur-Marne Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Ussy-sur-Marne

Balade insolite dans les ruelles d’Ussy Église Saint-Authaire, 18 septembre 2021, Ussy-sur-Marne. Balade insolite dans les ruelles d’Ussy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Authaire

Circuit d’environ 4 km par les sentes et les ruelles à la découverte de vues insolites et mystérieuses du village – RDV place de l’église – Port de chaussures adaptées à la marche en ville Circuit 4 km par les sentes et les ruelles du village Église Saint-Authaire Place de l’Église 77260 Ussy-sur-Marne Ussy-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Ussy-sur-Marne Autres Lieu Église Saint-Authaire Adresse Place de l'Église 77260 Ussy-sur-Marne Ville Ussy-sur-Marne lieuville Église Saint-Authaire Ussy-sur-Marne