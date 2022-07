Balade insolite dans les « dessus » et les « dessous du château disparu Saint-Michel-de-Castelnau Saint-Michel-de-Castelnau Catégories d’évènement: Gironde

2022-07-24 11:00:00 – 2022-07-24 17:00:00

Château de Castelnau de Mesmes Castelnau

Saint-Michel-de-Castelnau

Gironde Saint-Michel-de-Castelnau EUR 8 Les Jardins du Château Perdu rééditent, après deux années de sommeil, leur journée Dessus-Dessous.

C’est l’occasion de parcourir de bout en bout la grotte de St Michel de Castelnau, pour sortir sur le site de la Papet.

Encadrés par le CRES, spéléologues confirmés, vous accéderez à cette expérience insolite en Sud-Gironde, sans difficulté technique spécifique.

