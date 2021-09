Montaner Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Balade insectes et ciel étoilé Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Balade insectes et ciel étoilé Montaner, 10 septembre 2021, Montaner. Balade insectes et ciel étoilé 2021-09-10 21:30:00 21:30:00 – 2021-09-10 MONTANER Château de Montaner

Montaner Pyrénées-Atlantiques Montaner Cette “enquête participative”, alliant astronomie et biodiversité, sensibilise le public aux espèces présentes en collectant des données scientifiques. L’observation est réalisée grâce à un drap blanc et un éclairage, le comptage peut alors commencer ! En parallèle, les observations du ciel permettent de définir la qualité du ciel, les pollutions existantes et les impacts sur les espèces présentes. Cette animation est proposée par le CPIE Béarn et sera menée par l’association Frêne. Animation tous publics – Gratuit. chateau.montaner@adour-madiran.fr +33 5 59 81 98 29 https://www.chateau-montaner.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

