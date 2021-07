Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Balade initiation au paddle à la Grève blanche Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Balade initiation au paddle à la Grève blanche 2021-07-22 13:15:00 – 2021-07-22 14:45:00

Plouguerneau Finistère Longez la plage le long des roches à l’abri des vents, et profitez de la visibilité des fonds de sable blanc, pour arriver à la sortie de la baie et avec un peu de chance, des phoques viendront vous saluer… Longez la plage le long des roches à l’abri des vents, et profitez de la visibilité des fonds de sable blanc, pour arriver à la sortie de la baie et avec un peu de chance, des phoques viendront vous saluer… dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Plouguerneau