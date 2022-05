Balade Imphy – Nevers en vélo ou en gravel | Fête du vélo Imphy Imphy Catégories d’évènement: Imphy

Imphy Nièvre Imphy EUR À l’occasion de la Fête du Vélo, nous vous proposons une balade sur l’EuroVelo 6 ou à la découverte de Morvan Gravel, au départ d’Imphy jusqu’à Nevers. Cette balade vous fera (re)découvrir des voies bucoliques, et presque sans voitures, aux alentours de Nevers.

Au choix :

* une véloroute, le long du canal latéral à la Loire (15km)

* ou un parcours “gravel” sur des chemins en bord de Loire (12km). Deux ambiances pour célébrer le mois de Mai à Vélo ! Grâce au train, il y en a pour tous les goûts :

* Avec retour en train à Imphy : 12 km par le parcours “gravel” ou 15 km par l’EuroVelo 6.

* Avec retour à vélo à Imphy : 24 km en aller-retour par le parcours “gravel”, 30km sur l’EuroVelo 6 ou 27km en combinant les deux parcours. Pour vous guider, sont disponibles : une fiche avec carte et les traces GPS Arriver à Imphy en train + vélo :

– Départ de Decize à 9h03, arrivée à Imphy à 9h17

