Sap-en-Auge

Balade immersive à la découverte de la flore et de la faune du Costil, 7 juillet 2023, Sap-en-Auge

2023-07-07 14:00:00 – 2023-07-07 16:30:00

Orne Observer, sentir, comprendre, apprendre, se laisser surprendre, laisser son esprit vagabonder, discuter, échanger, rêver… La « promenade », celle qui nous permet de ralentir, est le meilleur exercice pour découvrir la richesse de l’écosystème qui nous entoure.

Accompagnés de nos bénévoles naturalistes, nous vous proposons d’ouvrir les yeux, d’observer et de connaître toute la flore et la faune qui nous entoure. Réservations souhaitée pour faciliter l’organisation, mais non obligatoire.

contact@lecostil.com

