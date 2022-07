Balade holistique (5km) : Découverte des plantes médicinales, comestibles, magiques, 27 août 2022, .

Balade holistique (5km) : Découverte des plantes médicinales, comestibles, magiques



2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-27 13:30:00

C’est l’été en Brocéliande, l’occasion de s’immerger dans la nature et voir ce que nous offre cette saison. Nous vous invitons à la découverte des plantes qu’elles soient comestibles, médicinales ou encore magiques!

Laissez vous guider par Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Quelles soient médicinales comestibles ou encore magiques, apprivoisez les plantes. Découvrez leurs vertus et leurs propriétés. Apprenez à les reconnaître et comment les utiliser.

A noter : la pluie n’est pas un motif d’annulation en Bretagne. Prévoyez bottes, k-way et parapluie si besoin ;)

Si vous avez un contretemps merci de prévenir au téléphone de la boutique : 06-63-76-67-21

Rendez-vous 5 minutes avant le départ devant la boutique : 2 Rue du Général de Gaulle, 35380 Paimpont

Réservation obligatoire sur internet : www.herboristerie-broceliande.com, rubrique « Balades et Ateliers »

Tarif adulte : 35€

Tarif réduit : 30€

Tarif enfant : 15€

http://www.herboristerie-broceliande.com/

