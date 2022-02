Balade hivernale en tourbière Lamoura Lamoura Catégories d’évènement: Jura

Lamoura Jura Lamoura EUR 0 0 Chaussez vos raquettes et découvrez ce milieu extraordinaire qu’est une tourbière en hiver : accessible uniquement lorsqu’une épaisse couche de neige la recouvre, ce milieu fragile dévoile ses richesses ! Organisée dans le cadre des journées mondiales des zones humides et animée par Murielle Giacomino (Chapelle des Bois) et Sarah Chauvin (Lamoura), animatrices nature. À partir de 8 ans Prévoir vêtements adaptés à la météo, raquettes à neige et eau. Réservation accueil@parc-haut-jura.fr ou 03 84 34 12 30 accueil@parc-haut-jura.fr +33 3 84 34 12 30 Chaussez vos raquettes et découvrez ce milieu extraordinaire qu’est une tourbière en hiver : accessible uniquement lorsqu’une épaisse couche de neige la recouvre, ce milieu fragile dévoile ses richesses ! Organisée dans le cadre des journées mondiales des zones humides et animée par Murielle Giacomino (Chapelle des Bois) et Sarah Chauvin (Lamoura), animatrices nature. À partir de 8 ans Prévoir vêtements adaptés à la météo, raquettes à neige et eau. Réservation accueil@parc-haut-jura.fr ou 03 84 34 12 30 Lamoura

