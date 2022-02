BALADE HISTORIQUE VENDÉENNE Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

BALADE HISTORIQUE VENDÉENNE Montrevault-sur-Èvre, 13 mars 2022, Montrevault-sur-Èvre. BALADE HISTORIQUE VENDÉENNE Montrevault-sur-Èvre

2022-03-13 14:00:00 – 2022-03-13 17:30:00

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre Sur un parcours de 5,5 km, partez à la découverte des événements qui ont

marqué Chaudron en Mauges pendant la révolution. Ce sera l’occasion d’évoquer les deux batailles qui ont eu lieu sur les territoires à proximité. Et si vous remontiez le temps tout en vous baladant dans les Mauges ? +33 6 74 25 75 90 Sur un parcours de 5,5 km, partez à la découverte des événements qui ont

marqué Chaudron en Mauges pendant la révolution. Ce sera l’occasion d’évoquer les deux batailles qui ont eu lieu sur les territoires à proximité. Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

BALADE HISTORIQUE VENDÉENNE Montrevault-sur-Èvre 2022-03-13 was last modified: by BALADE HISTORIQUE VENDÉENNE Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 13 mars 2022 maine-et-loire Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire