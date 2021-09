Saint-Sever Centre-ville historique Landes, Saint-Sever Balade historique sur les bords de l’Adour Centre-ville historique Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Balade historique sur les bords de l’Adour Centre-ville historique, 18 septembre 2021, Saint-Sever. Balade historique sur les bords de l’Adour

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre-ville historique

### Une balade à la découverte de Saint-Sever : du coeur de ville aux bords de l’Adour. La ville de Saint-Sever s’est construite sur un promontoire qui domine l’Adour. Histoire, environnement naturel et patrimoine architectural… Cette balade de 2h30 vous permettra de découvrir les liens qui se sont tissés entre le fleuve et la cité, en longeant une partie du nouveau sentier du SIMAL.

Gratuit. Accès libre.

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

