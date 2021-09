Saint-Didier-sous-Riverie Saint-Didier-sous-Riverie,Chabanière Rhône, Saint-Didier-sous-Riverie Balade historique Saint-Didier-sous-Riverie,Chabanière Saint-Didier-sous-Riverie Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Didier-sous-Riverie

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

Suivez le plan, allez de point en point et répondez aux énigmes ! Vous découvrirez le village de St-Didier et ses petits trésors historiques. Livret à télécharger sur : [[https://www.chabaniere.fr/tourisme-patrimoine/circuits-de-randonnees](https://www.chabaniere.fr/tourisme-patrimoine/circuits-de-randonnees)](https://www.chabaniere.fr/tourisme-patrimoine/circuits-de-randonnees) Réponses aux questions disponibles sur le site internet de la commune.

Visite libre, en autonomie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T23:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T23:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T23:00:00

