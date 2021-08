Angoulême Quartier de la Grand Font Angoulême, Charente Balade historique dans le quartier de la Grand Font Quartier de la Grand Font Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Charente

Balade historique dans le quartier de la Grand Font Quartier de la Grand Font, 18 septembre 2021, Angoulême. Balade historique dans le quartier de la Grand Font

Quartier de la Grand Font, le samedi 18 septembre à 10:30 Gratuit. Inscription auprès des Archives municipales d’Angoulême. RDV : square Michel Roux, Bd Denfert-Rochereau.

Balade historique dans le quartier en compagnie de Nathanaëlle Gervais, en collaboration avec le Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques Tolvère et les Archives municipales. Quartier de la Grand Font Bd Denfert-Rochereau, 16000 Angoulême Angoulême L’Houmeau Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Angoulême, Charente Autres Lieu Quartier de la Grand Font Adresse Bd Denfert-Rochereau, 16000 Angoulême Ville Angoulême lieuville Quartier de la Grand Font Angoulême