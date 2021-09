Sèvremoine Torfou Maine-et-Loire, Sèvremoine Balade historique autour de la bataille de Torfou Torfou Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Torfou, le samedi 18 septembre à 14:30

### **À la découverte de la Bataille de Torfou !** **Réservation obligatoire sur** [**[torfoulabataille@gmail.com](mailto:torfoulabataille@gmail.com)**](mailto:torfoulabataille@gmail.com) **ou au 06 73 19 48 97. Pass sanitaire oblibatoire.** Rendez-vous devant la place clémenceau devant le monument commémoratif des grandes guerres pour une visite guidée sur une partie du circuit de la Bataille de Torfou avec animations costumées pour toute la famille ! Visite guidée Torfou place clémenceau Sèvremoine Torfou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

