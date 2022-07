Balade historique à Quetteville Quetteville Quetteville Catégories d’évènement: Calvados

Quetteville

Balade historique à Quetteville Quetteville, 16 août 2022, Quetteville. Balade historique à Quetteville

Eglise Quetteville Calvados

2022-08-16 – 2022-08-16 Quetteville

Calvados Quetteville Pendant quelques heures, venez découvrir notre beau village, ses lieux magnifiques, son histoire …

Parcours ouvert à tous de 5km Pot de l’amitié à l’issue de la marche

Rendez-vous devant la mairie à 14h, chiens non admis

Participation de 2€, Inscription obligatoire Pendant quelques heures, venez découvrir notre beau village, ses lieux magnifiques, son histoire …

Parcours ouvert à tous de 5km Pot de l’amitié à l’issue de la marche

Rendez-vous devant la mairie à 14h, chiens non admis

Participation de 2€,… +33 6 66 29 43 78 Pendant quelques heures, venez découvrir notre beau village, ses lieux magnifiques, son histoire …

Parcours ouvert à tous de 5km Pot de l’amitié à l’issue de la marche

Rendez-vous devant la mairie à 14h, chiens non admis

Participation de 2€, Inscription obligatoire otch

Quetteville

dernière mise à jour : 2022-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Quetteville Autres Lieu Quetteville Adresse Eglise Quetteville Calvados Ville Quetteville lieuville Quetteville Departement Calvados

Quetteville Quetteville Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quetteville/

Balade historique à Quetteville Quetteville 2022-08-16 was last modified: by Balade historique à Quetteville Quetteville Quetteville 16 août 2022 Eglise Quetteville Calvados

Quetteville Calvados