Balade historico-poétique à la découverte d’Orval

2022-08-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-03 La ville d’Orval conserve de son tumultueux passé sa motte féodale, vestige de l’ancien château d’Orval, une petite église romane de plan bénédictin, un rare lavoir à atrium ainsi que de nombreuses granges à auvent, vestiges d’un passé agricole fleurissant. Rendez-vous devant l’église. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

