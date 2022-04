BALADE “HISTOIRES ET CHANSONS DE LOIRE” SUR LE CINQUIÈME VENT – LE GABAROT DE LOIRE

BALADE “HISTOIRES ET CHANSONS DE LOIRE” SUR LE CINQUIÈME VENT – LE GABAROT DE LOIRE, 11 juin 2022, . BALADE “HISTOIRES ET CHANSONS DE LOIRE” SUR LE CINQUIÈME VENT – LE GABAROT DE LOIRE

2022-06-11 – 2022-06-11 25 EUR Cette sortie risque de vous en mettre plein les yeux… Nous vous proposons de naviguer sur un Gabarot construit pendant plusieurs mois à Chalonnes-sur-Loire par l’Association Les Chalandoux. Thématique du jour : Contes et Légendes D’autres balades, plus thématiques sont programmées tout au long de l’été : mets et vins, contes et légendes, faune et flore.. Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 25 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous ! Partez pour une balade Contes & Légendes d’une heure et demi au fil de l’eau ! Cette sortie risque de vous en mettre plein les yeux… Nous vous proposons de naviguer sur un Gabarot construit pendant plusieurs mois à Chalonnes-sur-Loire par l’Association Les Chalandoux. Thématique du jour : Contes et Légendes D’autres balades, plus thématiques sont programmées tout au long de l’été : mets et vins, contes et légendes, faune et flore.. Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 25 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous ! dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville