2022-07-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-05 20:00:00 20:00:00

Lieu de RdV fourni lors de votre inscription par mail. Secteur de Lacapelle-Cabanac Parcours facile (Parcours < 4 km) Entre champs et forêt… Les paysages du Lot sont très variés, nous offrant la possibilité de nous promener aussi bien dans de beaux milieux naturels que de paysages anthropisés. La haie est une « personnalité » du paysage bocager. Plus que ça, elle est un patrimoine ! L'intérêt des haies est multiple. Leur richesse écologique va de pair avec la variété des savoirs qui y sont liés. Interrogeons la haie sous toutes ses dimensions. Qu'est-ce qu'une haie ? Comment s'intègre-t-elle dans nos paysages et les écosystèmes associés ? Quels sont leurs intérêts et usages historiques et contemporains ? Comment les préserver ? …

