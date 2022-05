Balade histoire et nature Sentheim Sentheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sentheim Haut-Rhin Sentheim EUR Balade Histoire et nature Au cours d’un circuit ombragé, nous partirons sur les traces de la ,grande guerre (bunkers, chemins de fer etc…), en profitant des richesses naturelles du coin. Parfait pour découvrir le territoire. Niveau : Tout public, marche sur piste et sentier, 7 km

Lieu du rendez-vous : 9h30, entrée du camping de la Seigneurie (sauf dimanche 19 juin, 14h)

Durée : 3h00

