Balade : Histoire et Légendes de la forêt d’Orléans

2022-10-14 14:00:00 – 2022-10-14 15:30:00 Vous irez à la rencontre de la forêt et de son histoire. Vous découvrirez des milieux préservés, l’histoire des lieux , les légendes qui y sont liées. Haltes en sous-bois. Et peut-être qu’au détour du chemin nous apercevrons le génie de la forêt. Tout public.

En forêt d’Orléans, dans le massif d’Ingrannes, lieu exact défini à l’inscription. Découverte de la forêt, de son histoire ainsi que des lieux de légendes. ©Francine Batsère dernière mise à jour : 2022-10-13 par

