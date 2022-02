Balade : Histoire et Légendes de la forêt d’Orléans Seichebrières Seichebrières Catégories d’évènement: Loiret

Seichebrières Loiret Seichebrières 15 EUR 15 Vous irez à la rencontre de la forêt et de son histoire. Vous découvrirez des milieux préservés, des lieux de légende. Haltes en sous-bois. Et peut-être qu’au détour du chemin nous apercevrons le génie de la forêt. Tout public.

En forêt d’Orléans, dans le massif d’Ingrannes, lieu exact défini à l’inscription. Découverte de la forêt, de son histoire ainsi que des lieux de légendes. petitspasbienetre@gmail.com +33 6 52 00 72 97 https://petitspasbienetre.com/ Vous irez à la rencontre de la forêt et de son histoire. Vous découvrirez des milieux préservés, des lieux de légende. Haltes en sous-bois. Et peut-être qu’au détour du chemin nous apercevrons le génie de la forêt. Tout public.

En forêt d’Orléans, dans le massif d’Ingrannes, lieu exact défini à l’inscription. ©Francine Batsère

