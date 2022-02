Balade gustative / Goûtez les Causses du Quercy Saint Géry-Vers Saint Géry-Vers Catégories d’évènement: Lot

Saint Géry-Vers Lot Saint Géry-Vers Passionnés par les plantes, Marie et Hervé cultivent depuis 2019 sur les hauteurs de Vers, fines herbes, aromates, fleurs culinaires, épices, ainsi que des plantes à parfum et médicinales. Ils nous proposent de découvrir les trésors comestibles des Causses du Quercy. Nous partirons en balade autour de l’exploitation pour identifier, récolter et apprendre à cuisiner les plantes sauvages comestibles des Causses du Quercy en toute sérénité. Marie propose également une visite guidée de la parcelle de son jardin dédiée aux « fleurs qui se mangent ».

Tous vos sens seront mis à contribution pour apprendre à reconnaître ces plantes comestibles ! Toucher, sentir, observer,

gouter parfois même écouter seront nécessaires pour une bonne identification, une agréable cueillette et surtout une

consommation en toute sécurité ! Après cette jolie balade, nous vous proposons de continuer les échanges autour d’un pique-nique tiré du sac, agrémenté des trouvailles glanées la matinée. Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

N’oubliez pas votre pique-nique, votre chapeau et de bonnes chaussures ! ©PNRCQ

