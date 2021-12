Lorris Salle Blanche de Castille Lorris Balade « Guillaume de Lorris » Salle Blanche de Castille Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Rando « Guillaume de Lorris » organisée par Lorris Rando Loisirs. Circuits : 8, 12, 17 et 22 km avec ravitaillement(s). Inscriptions et départs à la salle Blanche de Castille. Rando « Guillaume de Lorris » Salle Blanche de Castille Rue de la Noue, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T07:00:00 2022-03-27T10:00:00

